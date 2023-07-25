FAVBET и "Динамо" прекращают сотрудничество

FAVBET и киевское "Динамо" пришли к согласию не продлевать партнерский контракт. Этим решением завершается история пятилетнего сотрудничества

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Благодаря игрокам, тренерам, руководителям и всем преданным болельщикам ФК "Динамо" за пять ярких лет, в FAVBET создали видео с самыми яркими моментами сотрудничества - от громких побед в Премьер-лиге до перформансов на трибунах.

"Динамо - часть истории всего украинского футбола, и мы счастливы, что вместе нам удалось вписать в нее еще несколько памятных страниц. Последние годы принесли стране много испытаний, но даже в таких условиях нам удавалось сплачивать фанатов вокруг общих побед, развивать спорт и воплощать проекты, выходящие далеко за пределы футбольных площадок", - рассказывает Head of Sport Marketing компании FAVBET Денис Якимов.

Киевское "Динамо" и FAVBET заключили партнерское соглашение, задавшись целью не ограничиваться логотипом на футболке, а вывести сотрудничество между спонсором и клубом на новый уровень - работать над популяризацией футбола и развитием крупных совместных проектов.

В течение следующих пяти лет FAVBET и "Динамо" удалось значительно расширить динамовское коммьюнити в Украине и прокачать уровень культуры. Партнеры произвели впечатление фанатам, создав брендированный фан-сектор на домашнем стадионе клуба, а также внедрив развлечения и розыгрыши призов во время матчей. FAVBET сделали подарок фанатам "Динамо", поддержав выпуск документального экшн-фильма "Невідоме Динамо".

Также было много социальных инициатив — от благотворительных киберспортивных турниров FIFA 22 #MatchForPeace до дружеских матчей, призывавших мировое сообщество поддержать Украину в борьбе с агрессором. Пятилетнее сотрудничество имело знаковые победы.