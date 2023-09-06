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FAVBET стал генеральным партнером Федерации хоккея Украины

Фото: FAVBET стал генеральным партнером Федерации хоккея Украины (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Украинская iGaming-компания FAVBET и Федерация хоккея подписали договор о спонсорстве. Согласно договоренности, FAVBET также становится генеральным партнером сборной Украины и титульным партнером национального чемпионата сезона 23/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения компании.

Объединяя усилия, оба партнера стремятся внести весомый вклад в развитие хоккея в стране. В частности, партнерство будет сосредоточено на восстановлении спортивной инфраструктуры, что позволит украинским хоккеистам повышать свой уровень игры и выступать на международной арене.

Сотрудничество также предусматривает совместные медиа-маркетинговые проекты, направленные на популяризацию хоккея среди широкой аудитории.

За счет активного привлечения фанатского сообщества на онлайн- и офлайн-площадках, а также проведения тематических мероприятий, FAVBET и Федерация хоккея Украины планируют увеличить взаимодействие с ценителями спорта и сделать хоккей более доступным украинской аудитории.

"Мы гордимся тем, что можем принять участие в развитии хоккея в Украине. Верим, что наше сотрудничество с Федерацией хоккея Украины принесет позитивные изменения не только в профессиональном спорте, но и позволит еще большему числу украинцев открыть для себя этот увлекательный вид спорта, который сегодня незаслуженно находится в тени более массовых дисциплин, – говорит Head of Sports Marketing FAVBET Денис Акимов.

Комментируя начало сотрудничества, президент ФХУ Георгий Зубко отметил, что объединение с лидером рынка открывает новые возможности развития и стимулирует новые импульсы к действиям.

"Партнерство по Favbet не просто коммерческое соглашение; это взаимопонимание и общее видение важности спорта нашей страны. Спорт является частью нашей идентичности, и имея сильных партнеров рядом, мы можем сделать еще большее для его популяризации и развития. Я всегда верил, что наши пути с FAVBET пересекутся. Чувствую, что в этом партнерстве есть гораздо больше потенциала и возможностей, чем может показаться на первый взгляд. Совместно мы можем достичь новых вершин", - добавил Зубко.

Напомним, сегодня FAVBET поддерживает ряд футбольных клубов, является партнером ФБУ, спонсирует талантливых спортсменов, а также способствует развитию детского спорта через благотворительный фонд FAVBET Foundation.

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