FAVBET стал партнером программы "Футбол 360" на УПЛ ТВ

Каждое воскресенье "Футбол 360" будет подводить итоги главных событий футбольной недели, предлагая глубокий анализ матчей УПЛ, еврокубков, выступлений украинских легионеров, а также топ-5 европейских чемпионатов. Формат программы включает детальные разборы игр, ключевые моменты, экспертные дискуссии и эксклюзивный контент.

"Футбол 360 - это не просто обзор недели, а качественный аналитический продукт, который дает болельщикам глубокое понимание главных событий в мире футбола. Мы рады поддерживать этот проект и продолжать развивать футбольную аналитику в Украине вместе с УПЛ ТВ", - отмечает Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов.

Руководитель УПЛ ТВ Максим Радченко подчеркивает, что запуск "Футбол 360" является важным шагом в развитии спортивного вещания в Украине. Впервые в истории весь ключевой футбольный контент объединен в одном проекте: матчи Чемпионата Украины, сборных Украины, еврокубков и топ-5 европейских чемпионатов. Благодаря сотрудничеству с MEGOGO и Setanta зрители получат комплексное освещение событий в мире футбола в удобном формате.

Для FAVBET поддержка "Футбол 360" является очередным шагом в многолетнем сотрудничестве с украинским футболом. Компания системно поддерживает местные чемпионаты и клубы, а также инвестирует в создание качественного украиноязычного контента для футбольных фанатов.