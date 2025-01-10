FAVBET уплатил 5,7 млрд гривен налогов в госбюджет в 2024 году

"Сегодня индустрия азартных развлечений является продуктивным источником государственного бюджета, что способствует стабильности и восстановлению украинской экономики", - заявили в компании.

В компании также добавили, что активно поддерживают инициативы, направленные на развитие социальной ответственности игорной индустрии.

Так, в 2024 году компания стала главным меценатом проекта "Внедрение в Украине социальных услуг для людей с риском игровой зависимости", который реализовывался ОС "Центр ответственной игры" в сотрудничестве с государственными учреждениями и общественностью.

По результатам проекта Министерство социальной политики Украины утвердило первый в истории Украины Государственный стандарт социальной услуги социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью, который вступил в силу 20 декабря 2024 года.

Новый документ устанавливает четкие критерии диагностики и лечения игровой зависимости, а также предусматривает создание сети центров поддержки по образцу успешно действующего с марта 2023 года Центра социально-психологической поддержки "Пространство жизни" в Киеве.

"Как ответственный бизнес и легальный оператор развлечений, в 2025 году FAVBET и в дальнейшем будет сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами для внедрения в Украине лучших мировых стандартов заботы о безопасности и благополучии игроков", - отмечают в компании.

Также FAVBET поддерживает ВСУ и другие Силы обороны. В 2025 году компания планирует продолжать помогать украинским защитникам, сосредотачиваясь на самом необходимом - автомобилях, дронах и средствах РЭБ. Общая сумма помощи при содействии группы компаний FAVBET с начала полномасштабного вторжения уже превышает 460 млн грн.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ФАВБЕТ". Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.