Favbet поддерживает развитие женского спорта

Украинская iGaming-компания Favbet реализует проекты по поддержке женского спорта в Украине, стремясь популяризировать спорт среди девушек и создать больше возможностей для спортсменок в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Favbet на сегодня является официальным партнером женской сборной ФК "Кривбасс". А недавно компания подписала спонсорские соглашения сразу с двумя спортивными звездами - впервые в своей истории.

Амбассадорами компании стали дзюдоистка Дарья Билодид и волейболистка Юлия Герасимова. Обе - талантливые спортсменки, чьи достижения принесли им международное признание, а их видам спорта - тысячи новых болельщиков.

Дарья Билодид - самая молодая в истории чемпионка мира по дзюдо, многоразовая чемпионка Украины, чемпионка Европы и бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио. За успехами одной из наиболее титулованных молодых спортсменок Украины следят миллионы, а отныне юную чемпионку в ее достижениях будет поддерживать и Favbet.

В рамках сотрудничества с брендом Дарья будет также привлечена к социальным проектам по поддержке разнообразия в украинском спорте.

"Партнерство с Favbet - новый этап в моей карьере и возможность повлиять на жизнь многих украинских девушек, которые стремятся реализоваться в спорте. Рада присоединиться к команде, которая понимает силу разнообразия и важность поддержки. Давайте делать этот мир более открытым вместе", - говорит Дарья Билодид.

Вторая амбассадорка Favbet - Юлия Герасимова. Популярная волейболистка раньше играла за национальную сборную команду Украины, в составе которой принимала участие в трех чемпионатах Европы и стала победительницей Евролиги 2017 года. Спортсменка хорошо известна и за границей, ведь играла в Польше, Румынии и Турции, также стала звездой соцсетей благодаря вирусному видео с танцем, которым вдохновляла своих сокомандниц во время соревнования.

Медийность Юлии в соцсетях добавляет популярности волейболу в Украине, привлекает новых болельщиков, а также вдохновляет многих детей на занятия спортом.

"Женскому спорту нужно преодолеть большой путь до того, чтобы получить популярность, которой он действительно заслуживает. Вместе с Favbet мы будем работать над тем, чтобы преодолевать стереотипы, привлекать фанатов и создавать новые возможности для того, чтобы украинские спортсменки как можно чаще сияли на международных аренах", - комментирует Юлия Герасимова.

Дарья и Юлия - образцы для украинских девушек и женщин. Благодаря их примеру украинки убеждаются, что могут достигать высот в любой сфере, учатся верить в свои силы и стремиться к большему.

Так считает и Head of Sport Marketing Favbet Денис Якимов: "Подписание двух талантливых украинских спортсменок - важный шаг для Favbet. У женского спорта огромный потенциал для развития, и сегодня он как никогда нуждается в поддержке. Впереди - много работы, интересные проекты и события. Верю, что это только начало".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выдана ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 года за №137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выдана ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года за №433.