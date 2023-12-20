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Favbet поддержал встречу нацплатформы добропорядочности спорта с представителями хоккейного сообщества

Фото: Favbet поддержал встречу нацплатформы добропорядочности спорта с представителями хоккейного сообщества (пресс-служба, Игорь Ткаченко)
Автор: Александр Мороз

Компания Favbet содействовала организации встречи Национальной платформы добропорядочности спорта с представителями Федерации хоккея Украины. Компания продолжает содействовать проведению ключевых мероприятий Платформы в рамках меморандума с Министерством молодежи и спорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Стороны презентовали свои наработки в сфере противодействия коррупции в спорте и согласовали общий план мероприятий по тематике продвижения принципов добропорядочности спорта в 2024 году.

Глава платформы и исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный отметил, что манипулирование спортивными соревнованиями является огромным вызовом современного спорта, поэтому политика добропорядочности спорта является одним из ведущих направлений деятельности министерства.

О результатах работы Национальной платформы добропорядочности спорта в 2023 году рассказала ее секретарь Наталия Радчук, которая проинформировала слушателей о статистике рассмотрения Межведомственной рабочей группой сообщений о нарушении спортивной добропорядочности и презентовала веб-сайт платформы.

Наталья Радчук (фото: Игорь Ткаченко)

Первый вице-президент НОК Украины и заместитель председателя Межведомственной рабочей группы Алексей Перевезенцев отметил, что Национальный олимпийский комитет также делает активные шаги по противодействию коррупционным проявлениям, руководствуясь международным опытом и практикой Международного олимпийского комитета по борьбе с манипулированием спортивными мероприятиями.

Вместе с тем вице-президент Федерации хоккея Украины Александра Слатвицкая презентовала наработки и проекты Международной федерации хоккея, международный опыт борьбы с нарушителями правил честной игры и отметила приоритетные направления работы ФХУ по противодействию манипуляциям и другим нарушениям спортивной этики и честной игры.

"Национальная платформа добропорядочности - действенный механизм надзора за чистотой спорта. В то же время это место для прозрачного диалога между представителями государства и спортивного сообщества для поиска совместных решений, обмена мнениями и опытом. Уверены, что в следующем году объемы деятельности Платформы и ее влияние будут только возрастат", - отметили в Favbet.

Компания также является партнером Минмолодежьспорта и Национальной платформы с лета 2023 года. Согласно тексту меморандума, стороны работают над защитой целостности спорта и спортивной этики в Украине.

Речь идет об обмене информацией касательно подозрительных результатов, выработке механизмов противодействия коррупционным проявлениям, работе над улучшением соответствующего законодательства, а также об организации встреч и семинаров при участии представителей спортивного сообщества.

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