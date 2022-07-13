Favbet передав військовим комп’ютерну техніку на 730 тисяч грн

Зокрема, в різні підрозділи ЗСУ передали комплекти рацій Motorola SL1600, планшети, принтери, системні блоки та монітори.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд впроваджує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку. 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

Зокрема, на потреби Збройних сил України вже перераховано напряму та через благодійні організації понад 5 млн грн, передано 5 тонн пального, надано допомогу для купівлі трьох машин швидкої допомоги для миколаївських медиків та 8 авто, два з яких броньовані. Щомісяця з жовтня 2021 року фонд перераховує 100 тис. грн для реабілітації воїнів.

У м. Загреб (Хорватія) відкрито Центр адаптації для переселенців з України з метою безкоштовного вивчення хорватської та англійської мов, надання психологічної підтримки та гуманітарної допомоги.