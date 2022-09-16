Favbet передав партію дронів для потреб ГУР

"Підрозділи ГУР виконують найризикованіші та найвідповідальніші завдання, у тому числі за лінією фронту - у тилу ворога. Компактні квадрокоптери допоможуть нашим військовим розвідникам виявляти та знищувати позиції окупантів та їхню військову інфраструктуру", - повідомили у Favbet Foundation.

Частину коштів на закупівлю обладнання зібрали співробітники групи компаній Favbet з нагоди 23-річчя заснування своєї компанії. Решту коштів було виділено з бюджету групи.

Як повідомлялося, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.