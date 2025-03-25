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Favbet Foundation вместе с FAST продолжает инициативу по обучению тренеров и спортсменов первой помощи

Вторник 25 марта 2025 17:09
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Favbet Foundation вместе с FAST продолжает инициативу по обучению тренеров и спортсменов первой помощи Фото: Favbet Foundation вместе с FAST продолжает инициативу по обучению тренеров и спортсменов первой помощи (пресс-служба Favbet Foundation)
Автор: Сергей Новиков

Favbet Foundation вместе с FAST продолжил масштабную инициативу по обучению тренеров и спортсменов навыкам оказания первой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Favbet Foundation.

Благодаря поддержке фонда более 1800 участников со всей Украины получат неоценимые знания и практические навыки, которые делают спорт безопаснее, а жизнь - защищеннее.

Favbet Foundation вместе с FAST продолжает инициативу по обучению тренеров и спортсменов первой помощи

Что изучают на тренингах:

  • Программа обучения включает критически важные техники первой помощи:
  • Остановка критического кровотечения: использование турникетов, тампонирование ран, работа с давящими повязками и израильскими бандажами.
  • Сердечно-легочная реанимация (СЛР): алгоритм действий и использование автоматического внешнего дефибриллятора (АЗД).
  • Оказание помощи лицам без сознания: обеспечение проходимости дыхательных путей и перевод пострадавшего в безопасное положение.
  • Действия при инсульте, инфаркте, судорожном приступе и утоплении.

Favbet Foundation вместе с FAST продолжает инициативу по обучению тренеров и спортсменов первой помощи

Все навыки отрабатываются под наблюдением профессиональных инструкторов FAST, что гарантирует эффективность учебного процесса.

С начала 2025 года при поддержке Favbet Foundation уже проведено 10 тренингов, на которых обучили 212 тренеров и спортсменов. В проекте уже приняли участие 10 национальных спортивных сборных.

"Миссия проекта заключается не только в том, чтобы постоянно способствовать развитию спорта в Украине, но и в создании безопасности каждого спортсмена. Благодаря этой инициативе мы уверены, что тренеры и спортсмены приобретут знания, которые позволят им действовать с решимостью в экстремальных ситуациях, спасая человеческие жизни в критические моменты. Только готовность к действию может стать залогом безопасности и успеха в любых обстоятельствах", - отметили в Favbet Foundation.

"С начала года благодаря поддержке партнеров мы обучаем украинских спортсменов навыкам первой помощи. Экстренные ситуации - травмы, потеря сознания, остановка дыхания и т.д. - в спорте возможны. И наша задача - чтобы как можно больше спортсменов, тренеров по всей стране не растерялись в таком случае, а быстро и правильно среагировали, тем самым помогли себе или тому, кто рядом", - отметила директор FAST Евгения Згурова.

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