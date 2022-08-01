Favbet Foundation допоміг евакуювати жителів з окупованих територій Херсонської області

Фонд допоміг профінансувати евакуацію 537 жителів окупованої частини Херсонської області.

Люди змогли покинути окуповані території й через Запоріжжя виїхати в безпечні регіони. Більшість громадян розміщені в Чернівецькій області.

Favbet Foundation серед іншого забезпечує евакуаційні автобуси паливом.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку, зараз 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

Щомісяця з жовтня 2021 року Фонд перераховує 100 тисяч грн для реабілітації українських воїнів, які постраждали в зоні АТО та ООС.