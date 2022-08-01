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Favbet Foundation допоміг евакуювати жителів з окупованих територій Херсонської області

Фото: Favbet Foundation допоміг евакуювати жителів з окупованих територій (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Фонд Favbet Foundation сприяв евакуації понад півтисячі жителів тимчасово окупованих територій Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Фонд допоміг профінансувати евакуацію 537 жителів окупованої частини Херсонської області.

Люди змогли покинути окуповані території й через Запоріжжя виїхати в безпечні регіони. Більшість громадян розміщені в Чернівецькій області.

Favbet Foundation серед іншого забезпечує евакуаційні автобуси паливом.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку, зараз 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

Щомісяця з жовтня 2021 року Фонд перераховує 100 тисяч грн для реабілітації українських воїнів, які постраждали в зоні АТО та ООС.

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евакуація