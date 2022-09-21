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Favbet Foundation перечислил еще 600 тысяч грн фонду "Повернись живим"

Фото: Favbet Foundation перечислил еще 600 тысяч грн фонду "Повернись живим" (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд Favbet Foundation в рамках системной поддержки Вооруженных Сил Украины в сентябре перечислил очередные 600 тысяч грн фонду "Повернись живим".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Favbet Foundation сотрудничает с фондом "Повернись живим" с октября 2021 года в рамках проекта Invictus Games. С начала полномасштабного вторжения россии 24 февраля Favbet Foundation перевел на счета "Повернись живим" 1,6 млн грн.

Помимо "Повернись живим", Favbet Foundation перечислил 4,4 млн грн на специальный счет НБУ для нужд ВСУ.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

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Вооруженные силы Украины