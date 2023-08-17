Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление микроавтобус Peugeot Boxer

Целевое назначение автомобиля - удовлетворение логистических нужд Сил обороны в районах выполнения боевых задач на востоке страны.

Напомним, в целом с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation более 200 автомобилей, в том числе 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek для ударных рот "Армии дронов".

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.