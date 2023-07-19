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Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление внедорожник Nissan Navara

Фото6 Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление внедорожник Nissan Navara (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений Вооруженных сил Украины внедорожник Nissan Navara.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Авто получили военные, удерживающие оборону на восточном направлении.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 135 автомобилей. Также еще 53 внедорожника недавно приобрела компания Favbet для ударных рот "Армии Дронов". В целом усилиями собственника Favbet Андрея Матюхи для нужд Вооруженных сил передано более 180 автомобилей.

В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 135 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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