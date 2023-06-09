Favbet Foundation передал ВСУ на восточный фронт очередной внедорожник Mazda

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины высокопроходимый внедорожник Mazda B 2500.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.
Автомобиль уже помогает защитникам Украины выполнять боевые задачи на востоке страны.
Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 120 автомобилей, а также более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.
В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн грн.
Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.