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Favbet Foundation передал ВСУ еще один внедорожник Mitsubishi

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Четверг 17 ноября 2022 16:47
Favbet Foundation передал ВСУ еще один внедорожник Mitsubishi Фото: Favbet Foundation передал ВСУ еще один внедорожник Mitsubishi (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины внедорожник Mitsubishi L200, оснащенный стационарной установкой для двух пулеметов, сообщили представители фонда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу фонда.

Автомобиль полностью отремонтирован, покрашен и оборудован стационарной установкой для двух пулеметов, ПКМ и Brauning.

После испытаний авто незамедлительно заступило на боевое дежурство для охраны украинского неба.

Favbet Foundation передал ВСУ еще один внедорожник Mitsubishi

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже четыре десятка автомобилей. Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.

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