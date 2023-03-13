RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Favbet Foundation передал ВСУ еще два внедорожника, квадрокоптеры и тепловизоры

Фото: Favbet Foundation передал ВСУ еще два внедорожника, квадрокоптеры и тепловизоры (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины очередные два внедорожника для помощи на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителей фонда.

Артиллерийской бригаде "Запорізька Січ" фонд передал внедорожник Hyundai Terracan. Высокопроходимый пикап Mitsubishi L-200 поступил в распоряжение подразделения, в котором служат сотрудники Favbet.

Также подразделение получило от фонда два квадрокоптера DJI Mavic 3 и два тепловизора Lynx LH15.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В общем при содействии фонда ВСУ получили более 80 автомобилей, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины