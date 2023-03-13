Favbet Foundation передал ВСУ еще два внедорожника, квадрокоптеры и тепловизоры

Артиллерийской бригаде "Запорізька Січ" фонд передал внедорожник Hyundai Terracan. Высокопроходимый пикап Mitsubishi L-200 поступил в распоряжение подразделения, в котором служат сотрудники Favbet.

Также подразделение получило от фонда два квадрокоптера DJI Mavic 3 и два тепловизора Lynx LH15.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В общем при содействии фонда ВСУ получили более 80 автомобилей, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.