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Favbet Foundation передал ВСУ еще два внедорожника

Фото: Favbet Foundation передал ВСУ еще два внедорожника (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал для Вооруженных сил Украины два внедорожника высокой проходимости Ford Ranger и Nissan X-Trail.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Ford Ranger оснащен резервуарами и насосом перекачки топлива и будет выполнять функции топливозаправщика в бригаде Черных Запорожцев.

Авто поможет украинским защитникам бороться с оккупантами в Донецком направлении.

Nissan X-Trail помогает украинским защитникам выполнять боевые задания на юге и юго-востоке Украины.

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 55 авто - внедорожники, кареты скорой помощи, микроавтобусы и грузовики.

Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

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Вооруженные силы Украины