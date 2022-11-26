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Favbet Foundation передал ВСУ еще два внедорожника Mitsubishi L200

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Суббота 26 ноября 2022 13:02
Favbet Foundation передал ВСУ еще два внедорожника Mitsubishi L200 Фото: Favbet Foundation передал ВСУ еще два внедорожника Mitsubishi L200 (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений Вооруженных Сил Украины два внедорожника высокой проходимости Mitsubishi L200, сообщили представители фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Автомобили уже поступили в распоряжение подразделений ВСУ, выполняющих боевые задания на юге Украины.

Favbet Foundation передал ВСУ еще два внедорожника Mitsubishi L200

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 40 автомобилей. Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.

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