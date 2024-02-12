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Favbet Foundation передал ВСУ еще два микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter

Фото: Favbet Foundation передал ВСУ еще два микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал сразу двум подразделениям Вооруженных сил Украины два микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Оба подразделения выполняют боевые задачи на критически важных участках фронта. Транспорт позволит улучшить выполнение логистических задач вблизи линии боевых действий.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины и другие Силы обороны страны получили уже 270 автомобилей при содействии Favbet Foundation.

Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступили 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Кроме того, при содействии Favbet Foundation Силам обороны переданы сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.

Фонд является активным участником проекта "Армія дронів" Министерства цифровой трансформации.

Общая помощь ВСУ при содействии Favbet Foundation по состоянию на январь 2024 года составила уже более 210 млн грн.

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Вооруженные силы Украины