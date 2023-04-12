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Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник на запорожский фронт

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Среда 12 апреля 2023 13:07
Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник на запорожский фронт Фото: Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник на запорожский фронт (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений ВСУ, которые держат оборону на запорожском фронте, пикап Mitsubishi L200.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль передан подразделению, выполняющему задачи в районе города Гуляйполе.

При содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник на запорожский фронт

В целом при содействии фонда ВСУ получили более 100 автомобилей, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

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