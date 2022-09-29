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Favbet Foundation передал для ВСУ внедорожник и очередную партию дронов

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Четверг 29 сентября 2022 16:55
Favbet Foundation передал для ВСУ внедорожник и очередную партию дронов Фото: Favbet Foundation передал для ВСУ внедорожник и очередную партию дронов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Подразделения Вооруженных сил Украины, удерживающие фронт на южном направлении, при содействии фонда Favbet Foundation получили внедорожник Jeep Cherokee и очередную партию скоростных квадрокоптеров, зарядных устройств, павербанков и других полезных на передовых приспособлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

В частности, ВСУ получили 5 скоростных квадрокоптеров Faith 2S, 20 зарядных устройств на 12V с солнечными панелями и столько же павербанков.

К месту расположения военных доставлен бензиновый генератор и 5 современных "буржуек" для обогрева бойцов в полевых условиях.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

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