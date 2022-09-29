Фото: Favbet Foundation передав для ЗСУ позашляховик та чергову партію дронів (прес-служба)

Підрозділи Збройних сил України, що утримують фронт на південному напрямку, за сприяння фонду Favbet Foundation отримали позашляховик Jeep Cherokee та чергову партію швидкісних квадрокоптерів, зарядних пристроїв, павербанків та інших корисних на передовій пристосувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.