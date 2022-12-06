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Favbet Foundation передал ВСУ на передовую еще один внедорожник

Новина українською →
Вторник 06 декабря 2022 14:17
Favbet Foundation передал ВСУ на передовую еще один внедорожник Фото: Favbet Foundation передал ВСУ на передовую еще один внедорожник (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины дежурный внедорожник Mazda B 2500.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Автомобиль в составе одной из частей уже помогает защитникам Украины выполнять боевые задания в районе Купянска Харьковской области.

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 45 автомобилей.

Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.

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