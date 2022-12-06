Favbet Foundation передав ЗСУ на передову ще один позашляховик
Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу Збройних сил України черговий позашляховик Mazda B 2500.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Авто у складі однієї з частин уже допомагає захисникам України виконувати бойові завдання в районі Куп’янська Харківської області.
Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.
Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 45 авто.
Всі вони допомагають захисникам України виконувати завдання в зоні бойових дій.
Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.
Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалому від війни населенню.