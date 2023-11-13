Favbet Foundation передал ВСУ на фронт еще 2 авто

Внедорожник сразу отправлено выполнять задачи по наиболее горячим направлениям на востоке Украины.

Также на днях фонд передал бойцам ВСУ микроавтобус Volkswagen Transporter. Этот автомобиль уже доставлен в Донецкую область, где он работает в составе стрелкового батальона в районе Константиновки.

Напомним, всего с начала войны ВСУ и другие Силы обороны получили при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation уже более 240 авто.

В частности, ударные роты "Армии дронов" получили от компании Favbet 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek.

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.