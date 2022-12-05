ua ru
Пн, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Favbet Foundation передал защитникам Украины еще один микроавтобус

Новина українською →
Понедельник 05 декабря 2022 09:53
Favbet Foundation передал защитникам Украины еще один микроавтобус Фото: Favbet Foundation передал защитникам Украины еще один микроавтобус (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Национальной гвардии Украины микроавтобус Volkswagen Transporter T5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу фонду.

Автомобиль поможет подразделениям Нацгвардии при выполнении боевых задач на передовой в восточных областях Украины.

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 45 автомобилей.

Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
NEWS
Украинская авиация нанесла 18 ударов по позициям россиян, - Генштаб
Украинская авиация нанесла 18 ударов по позициям россиян, - Генштаб
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии