Favbet Foundation передал разведчикам рации, приборы ночного видения, квадрокоптеры

В частности разведчики ВСУ получили 5 раций Motorola DPM 4800E, 3 квадрокоптера DJI Mavic 3 и 2 квадрокоптера с тепловизором Autel EVO-II Dual.

Кроме того, фонд передал подразделениям украинской разведки два тепловизионных прицела Infiray (Iray) Geni GL35R и два прибора ночного видения Andres.

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 55 авто - внедорожники, кареты скорой помощи, микроавтобусы и грузовики.

Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.