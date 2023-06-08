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Favbet Foundation передал противотанковому подразделению ВСУ очередной пикап Mitsubishi L200

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Четверг 08 июня 2023 11:12
Favbet Foundation передал противотанковому подразделению ВСУ очередной пикап Mitsubishi L200 Фото: Favbet Foundation передал противотанковому подразделению ВСУ очередной пикап Mitsubishi L200 (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины пикап-внедорожник Mitsubishi L200.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль поступил в распоряжение взвода противотанковых ракетных комплексов и уже помогает выполнять боевые задачи на востоке страны.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 120 автомобилей, а также более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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