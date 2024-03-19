Favbet Foundation передал новое оборудование в онкоотделение "Охматдет"

В пакет помощи от Favbet Foundation вошли аппарат Brightfield Healthcare BH-600A для подогрева инфузионных растворов, компонентов крови и плазмы, а также мини-рокер-шейкер MR-1 для равномерного перемешивания растворов. Оба устройства закуплены по запросу персонала отделения.

"Сегодня в этом онкологическом отделении находятся около 25 детей. У каждого из них собственная история войны с тяжелой и коварной болезнью. Несмотря на это, они не теряют оптимизма и продолжают борьбу благодаря преданным и профессиональным сотрудникам "Охматдета". Со своей стороны, Favbet Foundation будет продолжать поддерживать больницу и дальше", - говорит куратор проектов Favbet Foundation Ольга Король.

Сотрудничество "Охматдета" и фонда началось еще в прошлом году. Тогда при поддержке Favbet Foundation была передана для больницы современная ультразвуковая система BK5000 с комплектом датчиков и программным обеспечением стоимостью более 4 млн грн, которая используется для проведения сложных манипуляций в ходе лечения онкологических заболеваний и сосудистых патологий. Система также значительно облегчает предоставление квалифицированной помощи раненым украинским военнослужащим.

Напомним, сегодня Favbet Foundation - преимущественно благотворительный фонд, который после начала полномасштабной войны занимается обеспечением войска автомобилями и дронами. Впрочем, значительная часть средств выделяется и на гуманитарные проекты, включая инициативы в области медицины, а также детского образования и спорта.

Под эгидой фонда уже действуют несколько бесплатных спортивных секций, а также проходят курсы программирования для детей и подростков.