Favbet Foundation передал десантникам ВСУ очередной пикап Nissan Navara

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины очередной полноприводный пикап Nissan Navara.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.
В этот раз автомобиль получили бойцы отдельного аэромобильного батальона десантно-штурмовых войск Украины, которые работают в городе Славянск Донецкой области.
Всего с начала российского вторжения Силы обороны страны при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation получили более 260 автомобилей. Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступили 130 дронов разного типа, в том числе ударного.
Кроме того, при содействии Favbet Foundation Силам обороны передано сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.
Общая помощь ВСУ при содействии фонда Favbet Foundation составила 210 млн грн.
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