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Favbet Foundation передал десантникам ВСУ два пикапа Nissan

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Пятница 28 октября 2022 11:53
Favbet Foundation передал десантникам ВСУ два пикапа Nissan Фото6 Favbet Foundation передал десантникам ВСУ два пикапа Nissan (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Фонд Favbet Foundation передал для нужд десантных подразделений Вооруженных Сил Украины два пикапа-внедорожника Nissan NP300 Pik Up, сообщили представители фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Автомобили уже работают в районе ведения боевых действий на востоке Украины и помогают украинским военным освобождать оккупированные территории.

Всего с начала войны фонд Favbet Foundation вместе с партнерами передали в ВСУ более двух десятков автомобилей.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и все остальные необходимые для фронта вещи.

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