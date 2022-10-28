Favbet Foundation передав десантникам ЗСУ два пікапи Nissan

Фонд Favbet Foundation передав для потреб десантних підрозділів Збройних Сил України два пікапи-позашляховики Nissan NP300 Pik Up, повідомили представники фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобілі вже працюють у районі ведення бойових дій на сході України і допомагають українським військовим звільняти окуповані території.

Всього з початку війни фонд Favbet Foundation разом із партнерами передали до ЗСУ понад два десятки автомобілів.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.