Favbet Foundation передал очередной внедорожник на бахмутское направление

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал для нужд Вооруженных Сил Украины внедорожник высокой проходимости Mazda B2500.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.
Автомобиль работает в зоне боевых действий и помогает украинским военным давать отпор российской вооруженной агрессии на Бахмутском направлении.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 200 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, которые компания Favbet приобрела для ударных рот "Армии дронов".
В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн грн.
Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.
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