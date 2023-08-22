Favbet Foundation передал очередной внедорожник на бахмутское направление

Автомобиль работает в зоне боевых действий и помогает украинским военным давать отпор российской вооруженной агрессии на Бахмутском направлении.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 200 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, которые компания Favbet приобрела для ударных рот "Армии дронов".

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.