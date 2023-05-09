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Favbet Foundation передал бригаде ВСУ на южное направление внедорожник Mitsubishi L200

Фото: Favbet Foundation передал бригаде ВСУ на южное направление внедорожник Mitsubishi L200 (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал новой военной части Вооруженных Сил Украины высокопроходимый пикап Mitsubishi L200.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Favbet Foundation.

Автомобиль будет помогать бойцам выполнять боевые задания на южном направлении.

"Высокопроходимый, компактный транспорт - одна из важнейших потребностей на фронте. Этот автомобиль будет помогать выполнять боевые задачи согласно поставленным задачам, в том числе во время контрнаступательных действий на юге", - рассказали военные.

Они также поблагодарили фонд за оперативную обработку обращения, поскольку с момента запроса до получения ключей прошло меньше недели.

"Время для нас имеет решающее значение, особенно если мы говорим о подготовке к контрнаступлению", - добавили военные.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В целом при содействии фонда ВСУ получили более 105 автомобилей, более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

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