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Favbet Foundation передав 3 тонни палива для евакуації українців

Фото: Favbet Foundation передав 3 тонни палива для евакуації українців (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Майже 3 тонни палива передав волонтерам засновник Favbet Foundation Андрій Матюха.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Основне призначення - евакуація мирного населення, а також доставка гуманітарних вантажів з Європи для біженців у Миколаївській області.

"На жаль, в Україні все ще зберігається дефіцит палива, яке вкрай необхідне волонтерам для допомоги українцям. До нас звернулися волонтери з Миколаївської області, ми максимально швидко відреагували та закупили паливо. Маємо надію, це врятує не одне життя", - зазначив Андрій Матюха.

Нагадаємо, раніше за підтримки компанії Favbet та Favbet Foundation було передано 5 тонн палива для українських військових та волонтерів.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд впроваджує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку. Як раніше повідомляли медіа, наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

Раніше Favbet відкрив Центр адаптації для переселенців з України у м. Загреб (Хорватія) з метою безкоштовного вивчення хорватської та англійської мов, надання психологічної підтримки та гуманітарної допомоги.

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евакуація