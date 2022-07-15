Favbet Foundation передав 3 тонни палива для евакуації українців

Основне призначення - евакуація мирного населення, а також доставка гуманітарних вантажів з Європи для біженців у Миколаївській області.

"На жаль, в Україні все ще зберігається дефіцит палива, яке вкрай необхідне волонтерам для допомоги українцям. До нас звернулися волонтери з Миколаївської області, ми максимально швидко відреагували та закупили паливо. Маємо надію, це врятує не одне життя", - зазначив Андрій Матюха.

Нагадаємо, раніше за підтримки компанії Favbet та Favbet Foundation було передано 5 тонн палива для українських військових та волонтерів.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд впроваджує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку. Як раніше повідомляли медіа, наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

Раніше Favbet відкрив Центр адаптації для переселенців з України у м. Загреб (Хорватія) з метою безкоштовного вивчення хорватської та англійської мов, надання психологічної підтримки та гуманітарної допомоги.