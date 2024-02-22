ua en ru
Чт, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Favbet Foundation организовал бесплатные детские секции по футболу и баскетболу в Киеве

Четверг 22 февраля 2024 13:00 promo
UA EN RU
Favbet Foundation организовал бесплатные детские секции по футболу и баскетболу в Киеве Фото: Favbet Foundation организовал бесплатные детские секции по футболу и баскетболу в Киеве (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation в рамках инициативы "Сильніші разом" профинансировал несколько бесплатных спортивных секций в Киеве, открытых для детей военнослужащих и вынужденных переселенцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Среди первых, начавших работу еще в прошлом году, - секции футбола и баскетбола в Центре физического здоровья населения "Спорт для всіх", который находится в Деснянском районе столицы.

Favbet Foundation организовал бесплатные детские секции по футболу и баскетболу в Киеве

Сейчас занятия в Центре посещают более 40 детей. Футбольному мастерству юных украинцев тут обучает Андрей Музыченко - старший тренер ФК "Вигурівщина" и опытный педагог.

"Инициатива Favbet Foundation дает детворе возможность всестороннего развития. Дети могут не только учиться играть в любимую игру и развиваться физически, но развиваться еще и как личности, работать и взаимодействовать в команде для достижения совместных целей. "Сильніші разом" - прекрасный проект, инвестирующий в будущее наших детей", - говорит Андрей.

Favbet Foundation организовал бесплатные детские секции по футболу и баскетболу в Киеве

Баскетболом воспитанники Центра занимаются под руководством Татьяны Шаблинской - профессионального тренера по баскетболу, мастера спорта и многоразовой чемпионки Украины, которая в прошлом представляла нашу страну на соревнованиях в составе национальной сборной.

Favbet Foundation организовал бесплатные детские секции по футболу и баскетболу в Киеве

"Бесплатные секции от Favbet Foundation - уникальный проект, привлекающий детей к физической активности и популяризирующий здоровый образ жизни. В это непростое для страны время он предоставляет возможность психологической перезагрузки и физического восстановления", - говорит Татьяна.

"Сильніші разом" - часть большого проекта Favbet Foundation под названием «Клуб супергероїв", раскрывающего суперспособности украинских детей. Кроме спортивного, в Клубе есть и два образовательных направления, IT Kids и "Сила у знаннях". Первый посвящен обучению детей базовым навыкам программирования, а второй - обеспечению школьников всем необходимым оборудованием для учебы и творчества.

Следите за анонсами новых проектов и наборов в спортивные секции на страницах фонда в социальных сетях Facebook и Instagram.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Баскетбол
NEWS
Что будет делать Украина, если США не одобрят помощь: ответ Зеленского
Что будет делать Украина, если США не одобрят помощь: ответ Зеленского
DAILY
Как спецподразделение ГУР освобождало Харьковщину. История командира из "Кракена"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Как спецподразделение ГУР освобождало Харьковщину. История командира из "Кракена"