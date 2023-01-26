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Favbet Foundation помог обеспечить эвакуированные из оккупированных территорий семьи бытовой техникой и мебелью

Фото: Favbet Foundation помог обеспечить эвакуированные из оккупированных территорий семьи бытовой техникой и мебелью (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation помог обеспечить необходимой бытовой техникой и мебелью семьи, эвакуированные из оккупированных территорий Донецкой, Херсонской и Харьковской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Гуманитарная помощь эвакуированным семьям передана через благотворительный фонд "Центр взаимопомощи "Спасем Украину".

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

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эвакуация