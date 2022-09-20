Favbet Foundation помог эвакуировать 131 человека из оккупированных территорий
Фото: Favbet Foundation помог эвакуировать 131 человека из оккупированных территорий (пресс-служба)
Фонд Favbet Foundation способствовал эвакуации еще более ста жителей временно оккупированных врагом территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.
При содействии фонда эвакуирован 131 житель оккупированной части Херсонской области.
Люди смогли оставить временно захваченные территории и уехать в безопасные регионы Украины, в частности, в Черновицкую область.
Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.
В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.