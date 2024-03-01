FAVBET в 2023 году направила в бюджет 3,1 млрд гривен

По состоянию на февраль 2024 года компании группы суммарно перечислили в госбюджет более 800 млн грн в виде платежей за продление действующих, а также новые лицензии для легальной работы на рынке Украины.

"Мы видим рост объемов рынка азартных развлечений, а с ним - доверие игроков и эффективный диалог с государством. Все это способствует развитию и позволяет FAVBET ежегодно платить больше налогов, которые идут на поддержку украинской экономики в это сложное время. Вместе с тем мы продолжаем масштабировать проекты в милитари-сфере как на уровне новых партнерств, так и собственных инициатив", – говорят в FAVBET.

В 2023 году FAVBET активно сотрудничал с UNITED24 и присоединился к нескольким проектам фандрейзинговой платформы. В частности, речь идет об "Армии дронов", в рамках которой группа компаний передала 57 млн грн на закупку 53 новых пикапов для комплектования первых в мире рот ударных БПЛА.

Летом FAVBET стал крупнейшим корпоративным донором Операции "Единство" по закупке 10 000 дронов-камикадзе для украинских защитников, сделав взнос 10 млн грн. Аналогичная сумма была передана и зимой при закупке еще 5000 FPV-дронов в рамках Операции "Единство-2: Новогодний салют". Осенью - перечислил 4 млн грн на сбор "Безопасное небо" от амбассадора UNITED24 Тимоти Снайдера.

FAVBET также поддержал сбор UNITED24 под названием «Поможем спасателям», передав 5 млн грн на ликвидацию последствий российского теракта на Каховской ГЭС.

Партнерство компании и фандрайзинговой платформы продолжается и в 2024-м году. В феврале FAVBET стал участником сбора на 35 беспилотных морских дронов Sea Baby для СБУ, задонатив наибольшую сумму среди украинских бизнесов - 10 млн грн.

Начиная с осени 2023 года, FAVBET патронирует роту ударных БпЛА "Фаворит" под командованием соучредителя и вице-президента Украинской федерации MMA Дениса Перча. По состоянию на февраль 2024 года бойцы подразделения получили более 300 наименований техники, оборудования и амуниции, в том числе 8 автомобилей, а также 570 дронов и комплектующих к ним на общую сумму 21,3 млн грн.

Значительный объем благотворительной деятельности группы FAVBET в 2023 году осуществлялся и при содействии Favbet Foundation. С началом полномасштабного вторжения в составе фонда были созданы военный и гуманитарный хабы, которые продолжают работу до сих пор.

С начала полномасштабной войны в Украине при участии группы компаний FAVBET, включая FAVBET Foundation Силы обороны страны получили более 280 автомобилей и более 600 дронов различного типа. По состоянию на февраль 2024 года общая сумма помощи украинской армии от FAVBET пересекла отметку в 300 млн грн.

В новом году мы продолжаем курс всесторонней поддержки Украины и украинцев. Бизнесу, особенно лидеру в своей отрасли, важно собственным примером демонстрировать устойчивость и преданность интересам государства, поэтому рост FAVBET всегда будет идти бок о бок с увеличением инвестиций в украинское будущее", - говорят в FAVBET.

В 2023 году значительное развитие получили и проекты FAVBET в области ответственной игры и предотвращения коррупции в украинском спорте.

В начале года компания стала меценатом национального исследования игровой зависимости под эгидой Министерства здравоохранения Украины и первой на рынке открыла доступ в свои заведения для экспертов проекта. Результаты исследования уже стали основой для разработки рекомендаций для бизнеса и игроков, а также общегосударственных проектов в области предотвращения лудомании.

Среди них - внедрение в Украине единой системы предоставления социальных услуг людям с игровой зависимостью. Этот проект реализуется ОС "Центр ответственной игры" совместно с Министерством социальной политики Украины при поддержке FAVBET. Сейчас идет его первый этап, а именно - разработка государственного стандарта социальной услуги "Социально-психологическая реабилитация лиц с игровой зависимостью", который будет включать консультирование, психологическую и правовую помощь, а также представительство интересов и социальную поддержку.

В 2023 году компания начала партнерство с Национальной платформой добродетели спорта, предусматривающей совместную работу в сфере противодействия договорным матчам, обмен данными по подозрительным результатам, выработку механизмов противодействия коррупционным проявлениям, а также разработку рекомендаций по улучшению соответствующего законодательства.

"FAVBET является одним из крупнейших спонсоров украинского спорта, который поддерживает национальные федерации хоккея и баскетбола, многие футбольные клубы разного уровня и киберспортивные команды. Мы убеждены, что украинские болельщики заслуживают зрелищный и честный спорт, свободный от любых манипуляций. спорта будет оставаться приоритетом для компании и дальше", - добавляют в FAVBET.