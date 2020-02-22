FATF внесла Іран у "чорний список" за сприяння фінансуванню тероризму

Іран внесено до чорного списку країн, які не відповідають міжнародним критеріям у сфері боротьби з відмивання коштів та фінансуванням тероризму. Відповідне рішення ухвалила міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), передає DW.

Зазначається, зо дане рішення група ухвалила після того, як протягом трьох років багаторазово попереджала Іран та закликала приєднатися до конвенції з боротьби з фінансуванням тероризму.

Організація заявляв, що Іран не вжив достатніх заходів для криміналізації фінансування тероризму. Також не було забезпечено прозорість банківських переказів і не були заморожені активи терористів, проти яких були введені санкції ООН.

При цьому FATF все ще залишила Ірану можливість виправити ситуацію. У Тегерані на рішення FATF уже відреагували, назвавши його політично мотивованим. Голова центробанку Іранку запевнив громадян, що "це рішення не позначиться на зовнішній торгівлі Ірану та на стабільності курсу місцевої валюти".

У той же час організація попередила Пакистан, давши відстрочку до червня 2020 року для запровадження необхідних заходів. Ісламабад повинен до червня привести свої дії щодо боротьби з фінансуванням тероризму у відповідність із міжнародний планом. На сьогодні, за оцінками FATF, Пакистан виконав 14 з 27 кроків, щоб вийти зі списку спостереження.

У чорному списку FATF на сьогодні перебувають дві країни - Іран і Північна Корея. Міжнародні фінансові операції з цими країнами ретельно вивчаються, що робить ведення бізнесу з ними дорогим і обтяжливим. Також міжнародні кредитори можуть також ввести обмеження на кредитування цих країн.

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