В фармкомпании "Здоровье" рассказали, как во время войны поддерживают спортсменов

Так, в сентябре сотрудница компании Илона Прокопенюк стала бронзовым призером в женской борьбе на чемпионате мира-2022. На соревнованиях в Белграде (Сербия) она выступала в весовой категории до 62 кг.

Сейчас при поддержке фармкомпании спортсменка готовится к поездке в Коралвилл, штат Айова, США. Там 10-11 декабря 2022 года состоится Кубок мира по борьбе.

В октябре в испанской Понтеведре прошел Чемпионат мира по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет. Мужская сборная Украины завершила соревнование с четырьмя бронзовыми медалями, заняв четвертое общекомандное место.

В составе команды отличился и харьковский "вольник" Камиль Керимов. Сотрудник фармкомпании завоевал бронзу в весовой категории до 57 кг. Еще три награды завоевали Вадим Куриленко, Василий Сова и Эрик Арушанян.

Одним из тренеров, готовивших команду, был также сотрудник "Здоровья" Вадим Заурбекович Тасоев - заслуженный мастер спорта, старший тренер Национальной сборной Украины по вольной борьбе.

Кроме того, 19-20 ноября в Нью-Йорке (США) состоялся престижный турнир "Мемориал Билла Фарелла". Украинские вольники выиграли семь медалей: три золотых, одну серебряную и три бронзовых. Чемпионом в категории до 86 кг стал еще один сотрудник компании "Здоровье" - Мухаммед Алиев.

В 2021 году на Молодежном чемпионате мира по вольной борьбе U-23 в Сербии он также завоевал "золото" в весе до 86 килограммов.

"Мы сделали все возможное, чтобы наши спортсмены приняли участие в соревнованиях, доказали мощь и несгибаемость нашего народа. Благодаря нашим ребятам поднимался наш флаг, раздавался наш гимн. Это чрезвычайно важно и для спортсменов, и для страны. Поздравляем наших спортсменов и тренерский штаб! Сегодня все работают ради единой цели - нашей общей победы", - подчеркнул председатель наблюдательного совета "Здоровье" Александр Доровский.