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В фармкомпании "Здоровье" рассказали, как помогают военным

Фото: фармацевтическая компания "Здоровье" (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фармацевтическая компания "Здоровье" с первых дней войны поставляет лекарственные средства в больницы, больницы и аптеки, а также передает грузы на нужды Вооруженных сил Украины и других военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Кроме медикаментов, на нужды армии закупили генераторы, квадрокоптеры, автомобили, перечисляли деньги на военную амуницию.

В Харькове, где в компании находится производство, на нужды ВСУ передали 20 автомобилей, в том числе бронированный автомобиль Mercedes G-500 для специального подразделения, автобус и экскаватор.

Также компания предоставила финансовую помощь ВСУ по ремонту автомобилей (в том числе машин противовоздушной обороны). Дополнительно руководство компании инициировало покупку комплектов технического оборудования для автомобилей (домкраты, наборы инструмента, аптечки). А разведчикам купили и передали дрон.

Когда продолжались ожесточенные бои на территории Харькова, "Здоровье" организовало горячее питание для бойцов ВСУ. В первые три месяца закупили и приготовили более 5000. Питание солдат обеспечивают и до настоящего времени.

Кроме того, компания помогла с производством печок-буржуек для обогрева военных опорных пунктов. Их снабдили дровами, которые закупали и подвозили силами компании. Также для производства окопных свеч передали тонну воска. Всю помощь доставляли прямо в воинские части руководство и сотрудники компании.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство компании получило грамоты и благодарности от Департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины, Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Харьковской области, Государственной пограничной службы Украины, руководства Патрульной службы полиции особого назначения.

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Вооруженные силы Украиныфармацевтические компании