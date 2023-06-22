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Фармкомпания "Здоровье" рассказала, как помогает детям

Фото: в фармкомпании "Здоровье" рассказали, как помогают детям (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Большая часть корпоративно-социальной ответственности фармкомпании "Здоровье" - опека над детьми, оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах. Много лет компания помогала детскому дому в Харьковской области, сейчас финансирует занятия по арттерапии и помогает необходимыми для лечения препаратами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что помощь в виде необходимого препарата получил маленький пациент, с тяжелым заболеванием печени лечится в Национальной детской специализированной больнице Охматдет.

Ребёнок находится в очереди на пересадку печени, а пока проходит медикаментозное лечение осложнений. На постоянной основе по назначению врачей принимает препарат "Глутаргин".

Производящая его компания "Здоровье" передала необходимое количество лекарственного средства бесплатно.

В фармкомпании убеждены, что сегодня так же важно помогать детям, как и нашим защитникам. Поэтому параллельно с постоянной поддержкой военных основываются новые инициативы, направленные именно на подрастающее поколение. Одним из таких направлений работы является сотрудничество с Art&Health Hub by Zelo в Харькове.

Фармацевтическая компания "Здоровье" как социально-ответственное предприятие помогает заботиться о физическом и ментальном здоровье детей, а также ежедневно поддерживает армию и держит экономический фронт.

"Наша задача - сохранить потенциал нашего государства. Мы должны сделать все
возможное, чтобы наши дети были счастливы и здоровы. Поэтому и дальше будем
развивать это направление нашей работы. А еще дети должны жить в свободном и
независимом государстве. Поэтому ежедневно благодарим наших мужественных
воинов, держим с ними связь и обеспечиваем необходимым оборудованием. Только общими усилиями мы достигнем победы и мира на нашей земле,", - отметил Александр Доровской, председатель наблюдательного совета компании.

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дітифармацевтические компании