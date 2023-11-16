Фармкомпания "Здоровье" профинансировала турнир по вольной борьбе памяти Леонида Дуная

В соревнованиях приняло участие более 100 спортсменов из Харькова и Харьковской области. Фактически, он стал отборочным для сборной команды Харьковской области для участия в Чемпионате Украины.

Благодаря фармацевтической компании "Здоровье" во главе с председателем наблюдательного совета Александром Доровским и общественной организации "Федерация спортивной борьбы" Харькова во главе с Евгением Ручкой мероприятие, как всегда, прошло на высоком уровне. С 1991 года в Харькове традиционно проводили турнир на Кубок Леонида Дуная, а с 2011 года - турнир его памяти.

"Юные спортсмены Харьковской области сейчас тренируются в сверхсложных условиях. Поэтому мы провели турнир, чтобы сплотить и укрепить спортивное сообщество в нашем родном Харькове. Именно спорт дает здоровье и силу духа нашему будущему поколению. А это необходимо, чтобы наша страна была сильной и независимой", - отметил на открытии турнира Владимир Новиков, директор фармкомпании "Здоровье".

С началом российской агрессии компания не перестала помогать молодым борцам Харьковщины и делает все возможное, чтобы талантливые ребята боролись и побеждали.

На торжественном открытии соревнований начальник Управления по делам молодежи и спорта Харьковской ОГА Константин Ананченко наградил директора ООО Фармацевтическая компания "Здоровье" Владимира Новикова почетной грамотой за личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Харьковской области.

Денежными призами от фармацевтической компании "Здоровье" были награждены призеры среди занявших с первого по третье места младших юношей, а также ученики Леонида Дуная, ветераны вольной борьбы Харькова.

Также для проведения соревнований "Здоровье" приобрело детям борцовский ковер, на котором будут дальше тренироваться юные спортсмены Харькова.