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Фармкомпания "Здоровье" профинансировала реабилитацию раненых защитников

Фото: фармкомпания "Здоровье" профинансировала реабилитацию раненых защитников (пресс-служба компании)
Автор: Артем Горовенко

При поддержке фармкомпании "Здоровье" военные могут продолжать лечение в Медицинском центре физиотерапии Rubinko. Специалисты клиники безоперационными методами помогают раненым восстановиться после сложных операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Своими историями делятся уже прошедшие реабилитацию в Медицинском центре физиотерапии Rubinko. Из соображений сохранности не называем их имена.

У одного из них было тяжелое осколочное ранение кисти правой руки – ее почти оторвало. При выполнении боевого задания под Харьковом он попал под обстрел. Сначала в военном госпитале руку пришили, но затем она нуждалась в сложной реабилитации.

"Основная проблема в том, что мне нужна постоянная реабилитация после операций. Это была уже шестая, с перерывами в два-три месяца. После каждого хирургического вмешательства накладывают гипс. А потом, когда рука срастется, нужно снова разминать пальцы и кисти. У меня нет сухожилие, были повреждены нервы от огнестрельного ранения и это все нужно возвращать. Благодаря компании "Здоровье" я прохожу реабилитацию бесплатно. Сейчас уже могу сгибать три пальца, а над мизинцем еще нужно работать. Ну и дальше еще много-много работы", - рассказывает военный.

Другой солдат лечится с января этого года. На спецзадании он получил огнестрельное ранение верхней левой конечности и обеих ног. В настоящее время ему возобновляют контрактуру левого локтя. После четырех сеансов физиотерапии врачи отмечают положительную динамику обновления.

Для фармкомпании "Здоровье" сотрудничество с реабилитационной клиникой является одним из векторов поддержки военных. Компания помогает им на поле боя, снабжая дронами, автомобилями, техникой, так и вне его - передавая лекарства, оборудование госпиталям и больницам, где раненые бойцы восстанавливают здоровье.

"Делаем все, чтобы поддержать наших воинов, когда они каждый день ведут тяжелые бои с врагом: постоянно закупаем дроны и другое оборудование. Но еще больше должны заботиться о тех, кто пожертвовал собственным здоровьем ради будущего каждого из нас. Спасибо им за мужество и продолжаем поддерживать всеми способами", - отметил Александр Доровской, председатель набсовета фармацевтической компании "Здоровье".

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