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Фармкомпания "Здоровье" приобрела тепловизор для одной из воинских частей

Фото: фармкомпания "Здоровье" приобрела тепловизор для одной из воинских частей (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Фармацевтическая компания "Здоровье" приобрела тепловизор ThermTec Cyclops для одной из военных частей, защищающих харьковское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Оборудование поможет еще эффективнее давать отпор врагу и быстрее гнать оккупанта с территории Украины. Оснащенные тепловизорами наши ребята смогут следить за врагом с безопасного расстояния и четко фиксировать их местонахождение с помощью встроенного GPS модуля. Он поможет обнаружить цель на расстоянии почти 2 км. Современная компактная техника имеет возможность записывать видео или сразу передавать его в оперативный центр", - отмечают в компании.

Напомним, фармкомпания "Здоровье" поддерживает военных с первых дней войны, за что коллектив неоднократно получал благодарности.

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