Фармкомпания "Здоровье" сообщила о массированных информационных атаках: официальное заявление

Вторник 09 декабря 2025 19:26
UA EN RU
Фармкомпания "Здоровье" сообщила о массированных информационных атаках: официальное заявление Фото: фармкомпания "Здоровье" заявила о массированных информационных атаках (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Фармацевтическая компания "Здоровье" заявила о системной защите своей репутации и полной готовности противодействовать информационным атакам.

Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в официальном сообщении компании.

Фармкомпания "Здоровье" сообщила об усилении информационных атак и заявила, что периодически появляющиеся в сети материалы содержат ложные обвинения и направлены на дискредитацию предприятия.

В заявлении отмечается, что отдельные интернет-издания регулярно публикуют фейки о владельцах предприятия, а также вымышленные обвинения о якобы отказе в предоставлении медикаментов в рамках гуманитарной поддержки.

Компания подчеркивает, что ни одно из этих утверждений не имеет под собой реальных оснований и вредит ее деловой репутации, формируя ошибочное представление о деятельности одного из крупнейших производителей лекарств в Украине.

Конкуренция как причина атак

Представители ФК "Здоровье" считают, что волна дискредитационных материалов не случайна. "Атаки связаны с конкуренцией", - говорится в заявлении.

Компания демонстрирует стабильное развитие, инвестирует в модернизацию производства, расширяет рынки сбыта и участвует в социальных и благотворительных проектах. По мнению руководства, это может быть причиной того, что отдельные игроки рынка пытаются "устранить" предприятие как сильного конкурента.

Работа под обстрелами и лекарства для украинцев

Несмотря на то, что Харьков - прифронтовой город и постоянно страдает от российских атак, производство "Здоровье" не останавливалось с первых дней полномасштабного вторжения, отмечают в компании.

"Специалисты предприятия делают все возможное, чтобы украинцы были обеспечены жизненно необходимыми лекарственными средствами. С первого дня широкомасштабного вторжения компания "Здоровье" непрерывно работает и поддерживает всех, кто приближает Победу, оказывая гуманитарную помощь украинцам, которые в ней больше всего нуждаются", - говорится в официальном заявлении.

В то же время предприятие понесло и серьезные убытки - в результате российских ударов по складам дистрибьюторов была уничтожена продукция на миллионы гривен. Но несмотря на это, инвестиционные программы не прекратились: открыт новый участок цеха готовых лекарственных форм, построен склад готовой продукции и создана современная лаборатория контроля качества.

Социальная миссия и поддержка спорта

Компания постоянно участвует в многочисленных социальных проектах (помощь в реабилитации военных, финансирование центра арт-терапии детей переселенцев, предоставление постоянной благотворительной помощи учреждениям здравоохранения, больницам, военным госпиталям).

Как отмечено в заявлении, с начала полномасштабной войны ФК "Здоровье" многократно помогала ВСУ закупкой дронов, тепловизоров, автомобилей, медицинского оборудования.

"Компания даже во время войны не отказалась от многолетней поддержки слобожанских спортсменов - борцов, которые представляют Украину на международных турнирах и получают награды на чемпионатах Европы и Украины. Также оказывает финансовую поддержку баскетбольному клубу "Харьковские Соколы", - акцентирует фармпроизводитель.

Решения суда подтверждают позицию "Здоровье"

В заявлении отмечается, что фармацевтическая компания "Здоровье" не раз успешно защищала свою деловую репутацию в суде.

Суды признали распространенные в отношении "Здоровья" сведения недостоверными и унижающими честь и достоинство предприятия. Ответчиков обязано публично их опровергнуть.

У фармпроизводителя подчеркивают: компания и дальше будет действовать принципиально и последовательно, защищая свой имидж надежного украинского производителя лекарств.

"Фармацевтическая компания "Здоровье" работает для здоровья и безопасности граждан Украины. Мы будем и дальше отстаивать свое достоинство и деловую репутацию, несмотря на любые информационные атаки", - говорится в сообщении.

