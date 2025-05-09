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Фармацевтический рынок должен работать по рыночным правилам, - эксперт

Фото: фармацевтический рынок должен работать по рыночным правилам (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Административное ограничение цен на лекарства не сработало, зато единственным действенным механизмом остается рыночная конкуренция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий экономиста Бориса Кушнирука.

"Вместо прозрачной конкуренции был утвержден перечень из 100 препаратов, на которые производители должны были снизить цены. Но каждый производитель выбрал только 5-10 наименований, тогда как остальные остались без изменений", - пояснил эксперт.

Кроме того, отмена маркетинговых договоров между аптеками и поставщиками, по мнению Кушнирука, лишила аптечные сети важной компенсации расходов: на логистику, продвижение и хранение. Зато эти средства остались производителям.

"Кто выиграл? Точно не потребитель", - отметил экономист.

Он также выразил надежду, что в ближайшее время на правительственном уровне будет принято решение о возвращении к рыночной логике.

"Конкуренция - единственный путь снизить цены по-настоящему, а не создать иллюзию регулирования. Когда аптеки снова смогут получать маркетинговое вознаграждение, они начнут соревноваться между собой: скидки, акции, бонусы - все это напрямую выгодно покупателю", - резюмировал Кушнирук.

 

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