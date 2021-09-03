"Фармак" заявляє про автоматизацію процедури підбору персоналу

"Фармак" першим серед українських фармацевтичних компаній впровадив систему SAP SuccessFactors з метою автоматизації найбільш трудомістких процесів у сфері управління персоналом. Наразі впроваджується новий модуль – SAP SuccessFactors Recruiting.

Як розповідають в компанії, SAP SuccessFactors Recruiting дозволить охопити й автоматизувати весь процес підбору персоналу: від запуску заявок на пошук людини до її виходу на роботу. Він також дає можливість аналізувати роботу рекрутерів з допомогою метрик HR-ефективності.

Крім того, HR-фахівці зможуть ефективніше працювати з базами резюме, вести облік внутрішніх і зовнішніх кандидатів, формувати групи найрелевантніших претендентів згідно із заявкою на підбір персоналу і зберігати результати проведених співбесід. Такий підхід значно скоротить трудовитрати на пошук спеціалістів і пришвидшить закриття вакансій.

"Активно цифровізуючи бізнес, "Фармак" велику увагу приділяє автоматизації HR-процесів. Уже три роки в нас працює модуль SAP SuccessFactors, який перевів в онлайн постановку, каскадування та погодження цілей, щорічне оцінювання за корпоративними й управлінськими компетенціями, формування індивідуальних планів розвитку та кадрового резерву", – зазначає директорка з персоналу "Фармак" Вікторія Кондрашихіна.

Також за її словами, торік компанія почала вводити модуль, який автоматизує навчання персоналу. Це має спростити і прискорити процес набуття нових знань і перейти від паперових носіїв до управління цифровими даними й розвивати e-learning з елементами гейміфікації, зробивши навчання гнучкішим і результативнішим.

"Наразі запроваджуємо автоматизацію рекрутингу для ще більшої ефективності та вивільнення часу HR-фахівців на інші стратегічні завдання", – резюмують в компанії.