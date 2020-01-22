"Фармак" планує в 2020 році інвестувати в розвиток 1,2 млрд грн

Фармацевтична компанія "Фармак" планує у 2020 році інвестувати у розвиток виробництва 1,2 млрд грн, тоді як в минулому році сума інвестицій сягала близько 900 млн грн. Про це заявив виконавчий директор "Фармак" Володимир Костюк, передає офіційний прес-релізі на сайті компанії.

"Фармацевтичний ринок – один із найдинамічніших у світі у зв’язку зі швидким розширенням асортименту лікарських засобів і високим попитом на них. Згідно з даними IQVIA глобальні витрати на лікарські засоби у 2018 році досягли 1,2 трлн доларів, а до 2023 року перевищать 1,5 трлн доларів", - заявив виконавчий директор "Фармак" Володимир Костюк.

У свою чергу, в компанії впевнені, що Україна кожного року покращує свої позиції на світовій фармацевтичній арені, а за даними IQVIA (проект MIDAS) за результатами 2018 року український фармринок посів 41 місце серед усіх країн, піднявшись за два роки на 5 позицій. "Українська фарма стає з кожним роком дедалі більш знаною й у світі", - додали в компанії.

Топ-менеджер також повідомив, що в 2019 році "Фармак" розширив протизастудний, алергологічний, неврологічний, гастроентерологічний продуктові портфелі і веде роботу над складними препаратами, які планує вивести на ринок через 10-15 років.

Костюк також повідомив про плани розширення присутності на міжнародних ринках. "У 2019 ліки" Фармак "купували в 28 країнах. Сьогодні наш експорт перевищує 22% продажів. Найближчим часом хочемо розширити карту своєї присутності", - сказав він.

"Якщо у 2009 році українці споживали 29% ліків українського виробництва, то зараз приблизно 40%. Минулого року ми вивели на ринок 16 нових продуктів. Наша місія – робити доступним лікування сучасними та ефективними лікарськими препаратами. Зараз у розробці приблизно 150 лікарських засобів, і це складнокомпонентні, сучасні препарати, які необхідні мільйонам жителів як у нашій країні, так і за її межами. Відповідно зросли і виробничі потужності компанії", - повідомив Костюк.

В свою чергу, розширення виробництва має призвести й збільшення кількості персоналу, додають в компанії.

"Втім, на сьогодні для нас гострим залишається питанням кадрів. Ми створюємо максимально комфортні умови праці для фахівців і надаємо конкурентну заробітну плату. Сьогодні ми конкуруємо з європейськими компаніями за рівнем заробітної плати в співвідношенні із середнім чеком проживання в тій чи іншій країні. У 2019 році заробітна плата у “Фармак” зросла на 14%. Крім того, "Фармак" сприяє підвищенню рівня освіти працівників. На підприємстві діє декілька програм навчання, зокрема за кордоном. 2019 року 1100 працівників пройшли навчання, 81 – за кордоном", - резюмував Володимир Костюк.